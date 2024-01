Golden Echo: Sporting lança coleção inspirada no Lotus 97T de Ayrton Senna

O Sporting anunciou esta sexta-feira o lançamento da coleção 'Golden Echo', com um casaco preto a tons dourados que serve de homenagem a um dos carros mais icónicos de sempre da Fórmula 1. Falamos-lhe do Lotus 97T, modelo com que o brasileiro Ayrton Senna conquistou a sua primeira vitória no Grande Prémio do Estoril, em Portugal, em 1985. [Imagens: Sporting CP, Getty Images e Sérgio Lemos]