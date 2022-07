Gonçalo Ramos abriu as contas do Benfica-Newcastle e no momento das celebrações fez um gesto semelhante aos festejos de Pizzi, 'o comandante' que já abandonou o clube da Luz para ingressar no Al-Wahda de Carlos Carvalhal. Nas redes sociais, alguns adeptos benfiquistas falam mesmo de uma homenagem ao antigo capitão. [Frames: BTV]