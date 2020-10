Goretzka em modo Hulk: nem a camisola aguentou a força do alemão

Leon Goretzka foi um dos jogadores que conheceu uma imensa transformação física desde que chegou ao Bayern Munique, mas ao que parece... foi longe de mais. Pelo menos no 'tratamento' dado aos equipamentos do clube. Esta terça-feira, na hora de celebrar o golo diante do Lokomotiv Moscovo, o alemão abraçou um colega e um olhar atento à foto permitiu perceber-se que a mesma tinha ficado rasgada na zona do braço. A imagem ganhou naturalmente destaque nas redes sociais e acabou por se tornar viral.