Grealish foi a alma da festa na parada do triplete do Man. City: as imagens do desfile em Manchester

O Manchester City desfilou esta segunda-feira pela cidade de Manchester, numa parada de celebração pelo triplete com a conquista da Premier League, Taça de Inglaterra e, mais recentemente, Liga dos Campeões. Com Bernardo Silva e Rúben Dias naturalmente presentes, Pep Guardiola sacou do seu famoso charuto mas a alma da festa foi mesmo Jack Grealish. Como se diz na gíria, 'atirou os foguetes e apanhou as canas', mostrando-se visivelmente animado.