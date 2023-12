Alejandro Grimaldo aproveitou a paragem competitiva na Bundesliga para matar saudades de Lisboa e do Benfica. O espanhol, que agora representa o Bayer Leverkusen, está nas bancadas do Estádio da Luz, para seguir o duelo com o Famalicão . Quem também marca presença nas bancadas do Estádio é Ljubomir Fejsa, ex-jogador do Benfica, e o guarda-redes André Gomes.