Grupo de adeptos do Flamengo em Portugal faz homenagem a Vinícius e Lucas Paquetá

A "Embaixada Fla-Portugal Lisboa", um grupo de adeptos do Flamengo com sede na capital portuguesa, prestaram este domingo uma homenagem a Vinícius Jr. e Lucas Paquetá, dupla formada no Mengão e que na próxima terça-feira marcará presença em Portugal para disputar um particular com Senegal, em Alvalade, encontro que terá transmissão em direto no site de Record. De acordo com a imprensa brasileira, este grupo espera a visita dos dois craques.