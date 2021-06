Goran Pandev cumpriu, esta segunda-feira, o último jogo pela Macedónia do Norte frente à Holanda , na 3ª e última jornada do Grupo C do Euro'2020. Antes do apito inicial, o avançado de 37 anos recebeu uma camisola da 'laranja mecânica' com alusão às suas 122 internacionalizações e, quando foi substituído, aos 69 minutos, deixou o relvado com direito a guarda de honra feita pelos seus companheiros de seleção e aplausos vindos das bancadas do Johan Cruijff Arena. [Imagens: Reuters, Action Images e Getty Images].