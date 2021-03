Gustavo Capdeville, guarda-redes do Benfica e da Seleção Nacional de andebol, defendeu um livre de 7 metros durante o Tunísia-Portugal desta sexta-feira e, após a celebração efusiva pelo feito, beijou o braço esquerdo onde tinha uma faixa com as iniciais de Alfredo Quintana, guardião do FC Porto e da Seleção que faleceu recentemente e que é hoje homenageado nesta partida.