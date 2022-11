Guarda-redes de Gales 'entrou com tudo' contra Taremi e levou o primeiro vermelho do Mundial'22

E ao primeiro jogo da 2.ª jornada da fase de grupos do Mundial'2022... a primeira expulsão! O guarda-redes do País de Gales, Wayne Hennessey, viu o cartão vermelho depois de ter saído da baliza e travado o iraniano Taremi, jogador do FC Porto, de forma dura, quando o avançado poderia ficar em boa posição para marcar. A falta foi primeiro sancionada com um cartão amarelo, mas, com recursos às imagens do VAR, foi retificada para vermelho. O jogo terminou com uma vitória (0-2) da seleção orientada por Carlos Queiroz que marcou os 2 golos no período de compensação