Gustavo Capdeville prestou esta quarta-feira tributo a Alfredo Quintana, ao jogar com o nome do malogrado ex-jogador nas costas na partida do Benfica diante do ABC. Lembre-se que Capdeville já tinha lembrado Quintana nos jogos da ronda pré-olímpica , quando após uma defesa beijou a braçadeira negra que envergava. (Fotos: BTV)