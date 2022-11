Guarda-redes do Irão chocou com companheiro de equipa e teve de deixar o relvado de maca

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Irão e que já passou pelo Boavista, teve um início de Mundial'2022 para esquecer após chocar com um companheiro de equipa. O guardião, de 30 anos, foi assistido e ainda tentou voltar ao jogo, mas acabou por deixar o relvado de maca pouco depois. Carlos Queiroz teve assim de fazer uma alteração na baliza, logo aos 19 minutos do jogo com Inglaterra. [Créditos: Reuters]