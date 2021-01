Há um ano a UEFA apontou-os ao topo da Europa: o que deram os 'miúdos' destacados em 2020

Depois de ontem termos trazido as escolhas da UEFA em relação aos miúdos com mais potencial para 'explodirem' em 2021 , voltamos um ano atrás e recordamos aquelas que foram as escolhas feitas pelo organismo que rege o futebol europeu em 2020. Havia seis portugueses nesta lista e a verdade é que apenas um conseguiu efetivamente ter um ano de bom nível...