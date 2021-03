Haaland e mais cinco: Laporta já definiu lista de reforços para o Barcelona

Joan Laporta está de regresso à presidência do Barcelona depois dos mandatos entre 2003 e 2010 e quer recolocar o clube na ribalta do futebol espanhol, europeu e mundial. Apesar das dificuldades financeiras que os catalães atravessam, Laporta pretende reforçar o plantel com nomes sonantes já no próximo verão e nesta fotogaleria apresentamos aqueles que são, de acordo com o jornal 'AS', os principais alvos da nova direção blaugrana. [Imagens: Lusa/EPA e Reuters]