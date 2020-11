Haaland voltou a dar cartas na Champions e o treinador do Dortmund atirou: «Só dois?»

Erling Braut Haaland viveu mais uma grande noite europeia, bisando no triunfo caseiro ( 3-0 ) do Borussia Dortmund sobre o Club Brugge, para a Liga dos Campeões. O avançado norueguês chegou aos 16 golos em apenas 12 jogos na carreira nesta prova, números incríveis. Ainda assim, o treinador do Dortmund parece não ter ficado impressionado e brincou com o avançado quando este foi substituído na partida de hoje. "Só dois?", parece dizer Lucien Favre.