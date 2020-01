Pierre-Emile Hojbjerg foi este sábado protagonista de um momento curioso no duelo entre Southampton e Crystal Palace quando a determinado momento do jogo surgiu com a camisola totalmente rasgada. Uma cena curiosa, que valeu ao dinamarquês o apelido de 'Hulk', mas que na verdade foi provocada por um agarrão mais intenso de Luka Milivojevic. Ainda assim, este episódio acaba por colocar de certa forma em causa a qualidade do material da Under Armour, a marca que equipa os saints. (Fotos: Getty Images, EPA e Action Images)