No dia em que Jorge Jesus chegou a Portugal, lado a lado com Luís Filipe Vieira, surgiu uma tarja nas imediações do Estádio da Luz contra o regresso do treinador português, horas após a goleada (0-4) do Benfica ao Aves. "Hoje, sem orgulho, Judas voltou...": esta é um trecho da frase colocada na tarja que foi retirada durante a madrugada desta quarta-feira. Antes dessa frase, é possível ainda ler: "Em 1907, 8 foram para lá", em alusão ao grupo de 8 jogadores que em 1907 trocaram as águias pelo emblema leonino.