Homenagem à equipa que encantou no Mundial'70: eis os novos equipamentos da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os novos equipamentos da seleção canarinha para a campanha rumo ao Mundial'2022. As novas camisolas - a principal amarela e a alternativa azul - prestam homenagem ao 'escrete' que conquistou o tricampeonato mundial em 1970, no México, no qual figuravam craques como Pelé, Tostão e Rivellino, comandados por Zagallo. Uma equipa que foi eleita pela revista 'World Soccer' como a melhor de todos os tempos... [Imagens: CBF]