Hugo Viana, Afonso Moreira e Emanuel Ferro assistiram nas bancadas ao Sporting B-Sp. Covilhã

Sporting B e Sp. Covilhã empataram este domingo a dois golos (2-2) no duelo da 11.ª jornada da Liga 3. Atentos ao jogo estiveram Hugo Viana, diretor de futebol do Sporting, Afonso Moreira, jogador da equipa principal e ainda Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim. O trio marcou presença nas bancadas do Estádio Aurélio Pereira. [Fotos: Rui Minderico]