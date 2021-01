A desastrosa exibição do, que ditou o afastamento dos colchoneros da Taça do Rei às mãos de uma equipa de um escalão secundário, vai ter consequências, segundo avança esta quinta-feira o jornal 'Marca'. O treinador Diego Simeone já tem um conjunto de jogadores na mira, a quem passará as faturas da derrota. (Fotos Reuters e Instagram)