IFFHS atualiza ranking de clubes: FC Porto, Sporting e Sp. Braga no top-30 e Benfica perde 22 posições

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) atualizou, no passado dia 10, o ranking de clubes do mundo. A lista continua a ser liderada pelo Manchester City, com Real Madrid e Al Ahly SC a ocuparem as outras duas posições deste pódio. No que diz respeito aos clubes portugueses, FC Porto continua a ser o melhor colocado - apesar de ter descido três posições em comparação com a última atualização (de 4.º para 7.º). Por outro lado, Sporting e Sp. Braga subiram alguns lugares. Do 29.º posto, os leões deram um salto de seis lugares (23.º), enquanto que os bracarenses deixaram o 38.º lugar para ocupar a posição que pertencia ao Sporting. Por fim, o Benfica desceu 22 posições, de 16.º para 38.º. [Imagens: Reuters, Action Images]