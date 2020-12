O encontro entre Gil Vicente e Benfica vai para o intervalo com um nulo no marcador (). Mas perto do intervalo, uma expulsão de Ygor Nogueira por acumulação de amarelos motivou uma reação do banco de suplentes que reclamava também uma expulsão de Gilberto no lance anterior ao do defesa-central gilista. Após o apito do árbitro soar em Barcelos, Rui Costa e alguns membros da equipa técnica do Gil Vicente trocaram algumas impressões juntos às quatro linhas. [Frames: Sport TV]