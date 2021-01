Lucas Veríssimo partiu a cabeça na 1.ª parte do Santos-Boca Juniors, na sequência de um duelo aéreo com um adversário. O futuro central do Benfica ficou a sangrar abundantemente mas acabou por voltar minutos depois, com uma proteção na cabeça. Ainda assim, o sangue continuava a escorrer-lhe na cabeça... Segundo o jornalista brasileiro Lucas Musetti Perazolli, o defesa foi suturado com quatro pontos ao intervalo e poderá levar mais após o jogo.