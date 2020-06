Para assinalar os 50 anos do Campeonato do Mundo de 1970, no México, a FIFA fez umas montagens hilariantes com Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. Os três jogadores aparecem de bigode e com visuais daquela altura. Curiosamente, Argentina e França não se conseguiram qualificar para esse Mundial. [Fonte: FIFA]