Imprensa internacional rendida ao Benfica: de "esmagador" a equipa que "desafia a maldição de Béla Guttmann"

São vários os elogios ao Benfica após o triunfo diante do Club Brugge, por 5-1, que carimbou a passagem das águias aos quartos de final da Liga dos Campeões. A imprensa internacional rende-se à equipa de Roger Schmidt. As águias "cilindraram" o rival belga e mostraram ser "esmagadoras" para o indonésio 'Bola'. Aqui mais perto, em Espanha, o 'El País' vai mais longe e garante que o "Benfica desafia a maldição de Guttmann", técnico bicampeão europeu pelos encarnados que terá dito que nem dali a 100 anos o clube da Luz voltaria à glória continental. A verdade é que a busca pelo título que escapa desde 1962 se mantém. Já a exibição de Gonçalo Ramos não passou ao lado dos olhares fora de Portugal. "É imparável", garante o diário 'AS'. Na Alemanha, segundo o 'Bild', o destaque vai para a " grande surpresa" que é o Benfica estar nos quartos de final, com Roger Schmidt ao comando, numa equipa que "ainda não perdeu em 2023".