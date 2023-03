Incrível: Adepto do Sivasspor entrou em campo e partiu nariz a jogador da Fiorentina

Alessandro Bianco mostrou no balneário as consequências de algo inacreditável num encontro da Liga Conferência. Um adepto do Sivasspor entrou em campo, na Turquia, após o quarto e último golo consentido pela sua equipa (1-4) para agredir um futebolista do adversário, ou seja, da Fiorentina. O jogador italiano, Bianco, ficou com o nariz partido, sangrando com alguma abundância. [Fotos: EPA]