A imprensa inglesa aponta Pep Guardiola como o treinador que poderá suceder a Maurizio Sarri, caso este deixe a Juventus, onde o seu trabalho é cada vez mais criticado. E o jornal 'The Sun' até já 'desenhou' um onze à imagem do treinador espanhol, com Messi ao lado de Cristiano Ronaldo e mais dois 'reforços'.