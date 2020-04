Ingleses lembram o onze de sonho saído do Seixal

O portal 'Transfermarkt' partilhou esta quarta-feira nas redes sociais um onze elaborado com os jogadores mais valiosos saídos do Seixal. Ao todo, contando com os valores de mercado atuais, o onze apresentado vale praticamente 400 milhões de euros, mais 130 milhões do que todo o plantel das águias atual. Neste onze, refira-se, há a referir a 'duvidosa' colocação de Danilo Pereira, que apesar de ter sido formado no Seixal surge a defesa central (quando de momento é mais utilizado como médio no FC Porto).