Ingleses projetam onze do PSG com Cristiano Ronaldo e Pogba: quem pára esta equipa?

O PSG tem sido apontado como um dos possíveis destinos de Cristiano Ronaldo, clube que tem na mira outros jogadores, como Paul Pogba, do Manchester United, ou Donnarumma, guarda-redes do Milan que estará prestes a ser oficializado no Parque dos Príncipes. Entre os jogadores que continuam da época passada, os que já foram apresentados, os que estão em vias de ser e os que se fala, o jornal inglês 'The Sun' desenhou este onze (4x2x3x1), que seria um sonho para Mauricio Pochettino e para qualquer treinador.