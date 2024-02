Kanye West veio ouvir a inspiração da Carnival.#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Aqth1jc4vs — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 20, 2024

Duas figuras ilustres marcaram hoje presença nas bancadas do Giuseppe Meazza a assistir ao duelo entre Inter Milão e Atlético Madrid, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Falamos de Kanye West, rapper norte-americano que tem estado envolvido em polémica pelo conteúdo do seu último álbum, o 'Vultures 1', e da sua nova companheira, a modelo e arquiteta australiana Bianca Censori. O controverso músico apareceu nas bancadas com o rosto totalmente coberto e não passou indiferente às câmaras dos repórteres fotográficos que estão no estádio.