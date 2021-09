«Isto é um pesadelo»: as primeiras páginas dos jornais espanhóis após a derrota do Barcelona na Luz

O Barcelona voltou a perder e a não convencer. Desta vez com o Benfica, na deslocação ao Estádio da Luz,, e, como seria de esperar, a imprensa espanhola não poupou a antiga equipa de Messi. O 'Sport' fala em "Pesadelo", a 'Marca' adjetiva o jogo como mais um resultado 'sinistro' e o 'Mundo Deportivo' faz alusão ao dificil momento de Koeman. Veja aqui as capas do dia que marcam a imprensa espanhola na ressaca de mais uma derrota pesada do Barcelona.