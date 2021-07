A Itália conquistou este domingo pela segunda vez na sua história o título europeu de seleções (53 anos depois da sua primeira conquista) ao bater a Inglaterra nos penáltis (4-2), após um empate por 1-1 durante o período regulamentar. As imagens do momento em que os jogadores, staff e equipa técnica da Squadra Azurra levantou o troféu no estádio de Wembley, em Londres. [Imagens: Reuters]