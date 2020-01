Finalizada a temporada no Brasil, Jorge Jesus e o Flamengo partem agora para um período de férias para recarregar baterias de olho no que aí vem. Nas redes sociais, JJ partilhou uma imagem de uma das suas malas, colocando como legenda um comentário curioso a propósito dos títulos que conquistou. "Arrumando as malas para entrar de férias, com tantos prémios conquistados e com tantas recordações atribuídas creio que irei pagar por excesso de bagagem. Só posso agradecer por todas as conquistas desse ano. Obrigado, Nação!", podia ler-se.