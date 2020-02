Jorge Jesus partilhou ao final da tarde nas redes sociais uma foto na qual surge ao lado de Jair Bolsonaro, na sequência de uma visita ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente do Brasil, a qual acabou por gerar milhares de reações, muitas delas de reprovação para com a situação. Outros adeptos optam por 'perdoar' o treinador português, pedindo para "não lhe encherem o saco"... De notar que em pouco mais de 20 minutos a foto mereceu mais de 26 mil likes, gerando mais de quatro mil comentários.