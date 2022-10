O Atlético Madrid realizou esta segunda-feira o último treino antes da visita ao FC Porto (17h45), relativa à 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com João Félix entre os jogadores às ordens de Diego Simeone na sessão de trabalho.[Créditos: Atlético Madrid e Lusa/EPA]

João Félix integrado no último treino do Atlético Madrid antes do jogo com FC Porto