No dia em que Margarida Corceiro, João Félix esteve nos bastidores do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, corrida que se disputa hoje, em Barcelona. O internacional português esteve acompanhado pelo irmão, Hugo Félix, jogador do Benfica.

João Félix na Fórmula 1 com o irmão no dia em que Margarida Corceiro anuncia fim do namoro