João Mário recebeu esta quarta-feira, no Benfica Campus, o prémio de melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Bwin, uma distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores. O médio do Benfica superou a concorrência de Pepê (FC Porto) e Murilo (Gil Vicente), respetivamente com 13,05% e 12,27% dos votos. [Imagens: SL Benfica]