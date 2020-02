Jogador do Getafe foi buscar um carro novo e desatou a loucura

Era suposto ser apenas uma visita ao stand para ir buscar o seu novo automóvel, mas Deyverson Silva, ex-jogador de Belenenses e Benfica, tornou o momento numa festa. O jogador brasileiro, que trocou recentemente o Palmeiras pelo Getafe, foi levantar um Volvo XC40 (avaliado 27.200 euros) ao Tibermotor Sur, patrocinador oficial do clube, e os empregados do stand não quiseram passar ao lado do grande momento do dia e aproveitaram para partilhar uma sequência de fotografias: da tradicional 'foto de família', a uma imagem de Deyverson dentro do carro (com uma garrafa na mão...) ou a repetir o festejo que fez após ter marcado o golo ao Ajax nas competições europeias. Uma festa... [Fotos Twitter]