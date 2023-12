Jogador do Villarreal mostra fotografia arrepiante após lesão em jogo com o Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Alex Baena, jogador do Villarreal, recorreu à rede social X para responder aos adeptos que o acusam de 'fazer fita' e de não estar lesionado após uma entrada dura de Lucas Vázquez no jogo de domingo com o Real Madrid. "O milagre. Vitória sofrida mas +3 pontos. Boas festas para todos", escreveu, em resposta a um adepto que falava da recuperação "milagrosa"