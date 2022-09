Jogadora do Benfica disputou partida da Liga dos Campeões com número da camisola pintado à mão

Nycole Raysla usa o número 9 em competições internas mas está inscrita com o 28 na Liga dos Campeões. A avançada brasileira entrou na segunda parte da partida diante do Rangers, na Escócia, e a forma que as águias arranjaram para solucionar o problema foi pintar o número à mão. Assim, jogou com uma camisola alterada, no lugar de Daniela Silva. [Imagens: Rangers TV]