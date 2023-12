Jogadoras do Benfica distribuíram presentes às crianças do Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios

A equipa feminina de futebol do Benfica visitou esta terça-feira o Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios e distribuiu presentes pelas crianças. A iniciativa de cariz solidário, com a chancela da Fundação Benfica, contou ainda com a participação da equipa técnica e fez as delícias dos mais pequenos nesta quadra natalícia. [Imagens: SL Benfica]