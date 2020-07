Nos Estados Unidos continuam as manifestações de apoio ao movimento 'Black Lives Matter' no futebol mas desta vez as imagens são surpreendentes. Antes do encontro de futebol feminino entre Utah Royals e Sky Blue, referente ao 'NWSL Challenge Cup Women', a maioria das jogadoras ajoelhou-se enquanto tocava o hino norte-americano mas houve quem preferisse manter-se de pé. [Imagens: Reuters]