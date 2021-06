Jogadores da Finlândia deram força a Christian Eriksen antes do jogo com a Rússia

Os jogadores da Finlândia presenciaram momentos dramáticos no duelo com a Dinamarca após a queda súbita de Christian Eriksen em pleno relvado. Esta quarta-feira, antes do jogo com a Rússia , os finlandeses entraram em campo para os exercícios de aquecimento com t-shirts a desejar uma rápida recuperação ao médio de 29 anos. "Fica bem Christian", podia ler-se. [Imagens: Lusa/EPA]