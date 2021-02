Viveram-se momentos de preocupação e até de pânico no relvado do Estádio do Jamor, depois de um violento choque entre Stanislav Kritsyuk e Nanu. Saiu pior da jogada o jogador do FC Porto, que perdeu mesmo os sentidos na sequência daquele momento. As imagens dos outros jogadores mostram bem da gravidade do momento. O jogador saiu de ambulância e, segundo Pepe disse no final do jogo, estava "consciente" quando seguiu para o hospital.