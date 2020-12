Os jogadores de Paris Saint-Germain e Basaksehir entraram, esta quarta-feira, para o período de aquecimento vestidos com uma camisola a repudiar o racismo, após as declarações racistas de Sebastian Coltescu, árbitro romeno que fazia parte da equipa de arbitragem do encontro de terça-feira, para com Pierre Webó, membro da equipa técnica turca. [Imagens: Reuters e Action Images]