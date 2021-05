Após a conquista do campeonato espanhol em Valladolid, os jogadores do Atlético Madrid foram para o... parque de estacionamento do estádio para celebrar com os seus adeptos que viajaram até àquela cidade para apoiar a equipa. Um momento que proporcionou imagens únicas mas também alguma confusão, que obrigou a polícia a intervir para a festa não 'descambar' em tempos de pandemia.