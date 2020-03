Jogadores do Flamengo quais super-heróis: o aniversário de Diego que está a dar que falar

O médio brasileiro Diego - que alinhou no FC Porto entre 2004 e 2006 - assinalou o seu 35.º aniversário com uma festa de fantasia, onde não faltaram os companheiros de equipa do Flamengo: Diego vestiu-se de pirata das Caraíbas, mas também houve um chapeleiro maluco, um Thor, um Homem de Ferro, um Capitão América, entre outros super-heróis.