O Hertha bateu o rival Union ( 3-1 ) no dérbi da cidade de Berlim que marcou o arranque da 10.ª jornada da Bundesliga. Após o apito final, os jogadores da equipa azul e branca festejaram o triunfo de forma efusiva e viraram-se para as bancadas... desertas. Recorde-se que os estádios alemães chegaram a receber público durante a pandemia da Covid-19, mas nas últimas semanas os jogos voltaram a ser disputados à porta fechada. [Imagens: Lusa/EPA]

Jogadores do Hertha festejam vitória no dérbi com adeptos... imaginários