Jogadores do Real Madrid já têm novos BMW e Bellingham escolheu... o mais caro

O plantel do Real Madrid recebeu esta terça-feira os seus novos carros para esta época, como já se tornou quase tradição no reino merengue. Os blancos vão conduzir BMW e o clube já divulgou fotografias de alguns dos craques - que tinham que escolher entre quatro modelos, híbridos ou totalmente elétricos - com as novas máquinas. Bellingham, grande coqueluche da equipa de Ancelotti, escolheu o mais caro - um BMW XM de 650 CV que custa aproximadamente 195 mil euros, um modelo que foi escolhido por 8 jogadores e que por sinal... é o modelo mais caro