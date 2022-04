Jogadores do Shakhtar entram em campo com nomes de cidades ucranianas nas costas

Os jogadores do Shakhtar Donetsk entraram em campo no último sábado, num particular frente ao Olympiacos, com os nomes das 10 cidades ucranianas mais fustigadas pela guerra (Mariupol, Irpin, Bucha, Hostomel, Kharkiv, Volnovakha, Chernihiv, Kherson, Okhtyrka e Mykolaiv) e com uma bandeira da Ucrânia às costas. Antes do apito inicial, os jogadores das duas equipas fizeram um minuto de silêncio pela guerra e posaram para uma foto em conjunto, com a mensagem "Stop War" [Parem a guerra, em inglês] bem visível no centro das camisolas. Nas bancadas, foram ainda colocados 176 peluches e brinquedos nas bancadas do estádio do Olympiacos.



O encontro realizou-se no âmbito do torneio "Futebol pela Paz", que será realizado em vários países e tem como principal objetivos angariar fundos para as vítimas da guerra na Ucrânia. [Fotografias: Shakhtar Donetsk]