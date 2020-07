Diante do Gil Vicente, os jogadores do Sporting não têm novamente os respetivos nomes nas camisolas. Em vez disso, utilizam os nomes de antigas referências do clube, como Francisco Stromp, Hector Yazalde ou Fernando Peyroteo. Os escolhidos: Damas, Schmeichel, Acosta, Peyroteo, Yazalde, Fernando Mendes, Balakov, Iordanov, Jordão, Manuel Fernandes, Figo, Hilário, Ronaldo, Jesus Correia, Vasques, Travassos, Albano, Francisco Stromp, Morais e Fernando Peres.